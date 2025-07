Dispensieri imbarcati nei cruciverba: la soluzione è Cambusieri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dispensieri imbarcati' è 'Cambusieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMBUSIERI

Curiosità e Significato di Cambusieri

Approfondisci la parola di 10 lettere Cambusieri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cambusieri? Dispensieri imbarcati è un gioco di parole che si riferisce ai cambusiere, ossia i lavoratori che si spostano a bordo delle navi per distribuire cibo o beni. Questa figura, chiamata anche cambusiere, svolge un ruolo fondamentale nel trasporto marittimo, assicurando che tutto sia consegnato e distribuito durante le missioni in mare. Un mestiere legato alla vita in mare e alla logistica navale.

Come si scrive la soluzione Cambusieri

Hai davanti la definizione "Dispensieri imbarcati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

S Savona

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O N T O T Mostra soluzione



