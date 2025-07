Così il lupo americano a Londra di John Landis nei cruciverba: la soluzione è Mannaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così il lupo americano a Londra di John Landis' è 'Mannaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANNARO

Curiosità e Significato di Mannaro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mannaro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mannaro? Il termine mannaro si riferisce a una creatura leggendaria capace di trasformarsi in lupo, simbolo di paura e mistero. Spesso associato alle leggende di streghe e magie, indica qualcuno che agisce in modo selvaggio o animalesco. La parola evoca atmosfere oscure e soprannaturali, perfetta per chi ama il mondo fantastico e le storie di trasformazioni sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Mannaro

Hai davanti la definizione "Così il lupo americano a Londra di John Landis" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

O Otranto

