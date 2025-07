Consentono ai sub di respirare nei cruciverba: la soluzione è Boccagli

BOCCAGLI

Curiosità e Significato di Boccagli

Vuoi sapere di più su Boccagli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Boccagli.

Perché la soluzione è Boccagli? Bocaglio è un termine che indica la parte superiore di alcuni pesci, come le cozze o le vongole, che permette loro di respirare e alimentarsi. È una sorta di finestra attraverso cui il mare entra e esce, essenziale per la vita del mollusco. Quindi, quando si dice consentono ai sub di respirare, si fa riferimento proprio a questa apertura naturale.

Come si scrive la soluzione Boccagli

Stai cercando la risposta alla definizione "Consentono ai sub di respirare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

