La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Con le ali non vola ma nuota' è 'Pinguino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINGUINO

Curiosità e Significato di Pinguino

Vuoi sapere di più su Pinguino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pinguino.

Perché la soluzione è Pinguino? Il pinguino è un uccello che, pur non potendo volare, si muove agilmente in acqua grazie alle sue ali adattate a nuotare. Simbolo di resistenza e adattabilità, vive in ambienti freddi dell’Antartide e delle zone circostanti. La sua capacità di immergersi e spiccare il volo acquatico lo rende unico nel regno animale, dimostrando che a volte, anche senza ali per volare, si può comunque raggiungere grandi traguardi.

Come si scrive la soluzione Pinguino

P Padova

I Imola

N Napoli

G Genova

U Udine

I Imola

N Napoli

O Otranto

