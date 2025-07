Commedie da ridere nei cruciverba: la soluzione è Farse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Commedie da ridere' è 'Farse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARSE

Curiosità e Significato di Farse

Non fermarti alla soluzione! Conosci Farse più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Farse.

Perché la soluzione è Farse? FARSE indica rappresentazioni teatrali o cinematografiche caratterizzate da comicità esagerata e situazioni improbabili. Sono commedie leggere e divertenti, pensate per far sorridere e intrattenere il pubblico con humor semplice e immediato. Questa parola racchiude l’arte di creare scene esagerate e grottesche, perfette per chi cerca un momento di allegria e spensieratezza.

Come si scrive la soluzione Farse

Stai cercando la risposta alla definizione "Commedie da ridere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S A M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENSA" MENSA

