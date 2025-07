Colpire nel prestigio nei cruciverba: la soluzione è Menomare

MENOMARE

Curiosità e Significato di Menomare

Approfondisci la parola di 8 lettere Menomare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Menomare? Menomare significa danneggiare, pregiudicare o compromettere la qualità, il prestigio o l'integrità di qualcosa o qualcuno. È come colpire nel prestigio, cioè infangarne l'immagine o ridurne il valore. Quando si parla di menomare un'istituzione o una reputazione, si indica un'azione che ne diminuisce il rispetto e la fiducia del pubblico. Un modo per sottolineare quanto sia importante mantenere integro il proprio buon nome.

