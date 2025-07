Coadiuvano il presentatore nei cruciverba: la soluzione è Vallette

VALLETTE

Curiosità e Significato di Vallette

Approfondisci la parola di 8 lettere Vallette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vallette? Le vallette sono le assistenti del presentatore, spesso sul palco o in TV, che lo supportano durante lo spettacolo. Il termine indica donne che collaborano come accompagnatrici, aiutandolo a mantenere ritmo e ordine. Sono figure di contorno importanti per rendere più fluida e coinvolgente la trasmissione, contribuendo a creare un’atmosfera più professionale e raffinata.

Come si scrive la soluzione Vallette

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

