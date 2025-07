Che proviene da un Paese diverso nei cruciverba: la soluzione è Forestiero

FORESTIERO

Curiosità e Significato di Forestiero

Perché la soluzione è Forestiero? Forestiero indica una persona che proviene da un Paese diverso dal luogo in cui si trova attualmente. È un termine usato per descrivere chi è straniero, non residente o proveniente da un’altra regione o nazione. La parola richiama l’idea di qualcuno che si trova in un territorio nuovo e sconosciuto, spesso con un senso di distanza o diversità rispetto all’ambiente locale.

Come si scrive la soluzione Forestiero

F Firenze

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O L C S A D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCANDALO" SCANDALO

