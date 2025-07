Carta... per salumi nei cruciverba: la soluzione è Oleata

OLEATA

Curiosità e Significato di Oleata

Approfondisci la parola di 6 lettere Oleata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oleata? Oleata è un termine che descrive qualcosa impregnata di olio, spesso usato in cucina per indicare preparazioni o condimenti ricchi e saporiti. Nel contesto di Carta... per salumi, suggerisce un tocco di raffinatezza e gusto avvolgente, perfetto per accompagnare affettati e pietanze. Insomma, una parola che evoca morbidezza e piacere sensoriale, rendendo ogni piatto più invitante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Carta da paratiPacchi di cartaIn cemento e in cartaVive sulla carta stampataPromulgò la Carta de Logu della Sardegna

Come si scrive la soluzione Oleata

O Otranto

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T A N A E N R O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTONACARE" INTONACARE

