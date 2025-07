Attribuito, conferito nei cruciverba: la soluzione è Assegnato

ASSEGNATO

Curiosità e Significato di Assegnato

La parola Assegnato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assegnato.

Perché la soluzione è Assegnato? Attribuito, conferito indica qualcosa che viene dato o assegnato a qualcuno, come un compito, un onore o una responsabilità. La parola assegnato si utilizza quando si stabilisce ufficialmente a chi spetta qualcosa, come un incarico o un premio. È un termine comune nel linguaggio amministrativo e quotidiano, perfetto per indicare che qualcosa è stato formalmente distribuito o consegnato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ad un fenomeno attribuito a un sensitivoIl Catalogo delle donne attribuito a EsiodoUn titolo conferito dalla regina ElisabettaEra il più alto titolo conferito dal sultano a un gran visirUn titolo britannico che è stato conferito anche a Mick Jagger

Come si scrive la soluzione Assegnato

A Ancona

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O E T M I U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIME OUT" TIME OUT

