STORARO

Curiosità e Significato di Storaro

Perché la soluzione è Storaro? Storarò è il cognome di Vittorio Storaro, celebre direttore della fotografia italiano rinomato per aver contribuito a film come Apocalypse Now e Il ultimo imperatore. La sua maestria nel creare atmosfere visive uniche ha influenzato generazioni di cineasti. Se ami il cinema d'autore, certamente ti sarà familiare il suo nome e il suo stile inconfondibile.

Come si scrive la soluzione Storaro

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

O Otranto

