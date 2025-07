Viene ignorato dagli autori di furti nei cruciverba: la soluzione è Settimo Comandamento

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Viene ignorato dagli autori di furti' è 'Settimo Comandamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTIMO COMANDAMENTO

Curiosità e Significato di Settimo Comandamento

Approfondisci la parola di 19 lettere Settimo Comandamento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Settimo Comandamento? Il Settimo Comandamento, uno dei precetti fondamentali della morale cristiana, invita a non rubare e rispettare la proprietà altrui. È un richiamo alla giusta condotta e all’onestà, contrapponendosi alle azioni di furto e inganno. Questa regola etica si applica in ogni società per mantenere ordine e rispetto reciproco, ricordando che l’integrità personale è alla base di una convivenza civile e armoniosa.

Come si scrive la soluzione Settimo Comandamento

Se "Viene ignorato dagli autori di furti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

