La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Velocissime auto da record' è 'Dragster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRAGSTER

Curiosità e Significato di Dragster

Perché la soluzione è Dragster? Dragster è un'auto progettata per raggiungere velocità incredibili in breve tempo, tipicamente su una pista dritta. Queste vetture sono famose per la loro potenza estrema e rapidità, utilizzate nelle corse di accelerazione. La parola deriva dall'inglese e indica proprio veicoli capaci di andare a tutta velocità in pochi secondi, conferendo il nome a una vera e propria categoria di auto da record.

Come si scrive la soluzione Dragster

D Domodossola

R Roma

A Ancona

G Genova

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

