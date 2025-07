Uno strumento del pilota nei cruciverba: la soluzione è Altimetro

ALTIMETRO

Curiosità e Significato di Altimetro

Perché la soluzione è Altimetro? L'altimetro è uno strumento di bordo utilizzato dai piloti per misurare l'altezza dell'aereo rispetto al livello del mare. Essenziale per la sicurezza e la navigazione, permette di mantenere quota costante e di evitare ostacoli o zone a rischio. Conoscere l'altitudine corretta è fondamentale per un volo sicuro e preciso, rendendo questo strumento un alleato indispensabile in cabina.

Come si scrive la soluzione Altimetro

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

