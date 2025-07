Un modo di trasmettere video in Internet nei cruciverba: la soluzione è Streaming

STREAMING

Curiosità e Significato di Streaming

Perché la soluzione è Streaming? Lo streaming è un metodo per trasmettere video e audio in tempo reale su Internet, senza doverli scaricare. Basta cliccare su un link e si può guardare o ascoltare subito, ovunque ci si trovi. È il modo più rapido e pratico per fruire di contenuti multimediali online, rendendo l’esperienza immediata e senza attese. È così che vediamo film, ascoltiamo musica e seguiamo eventi live.

Come si scrive la soluzione Streaming

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N L P N C A T O Mostra soluzione



