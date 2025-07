Un imbarcazione di fortuna nei cruciverba: la soluzione è Zattera

ZATTERA

Curiosità e Significato di Zattera

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Zattera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Zattera? Una zattera è un'imbarcazione di fortuna, costruita con materiali semplici come legno o altri oggetti galleggianti, spesso utilizzata in situazioni di emergenza o di fortuna. È uno strumento di sopravvivenza che permette di attraversare acque in modo temporaneo. La sua semplicità e funzionalità la rendono simbolo di ingegno e adattabilità in momenti critici.

Come si scrive la soluzione Zattera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un imbarcazione di fortuna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R O A R O T V I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVORATORI" LAVORATORI

