VENTILATORE

Curiosità e Significato di Ventilatore

Approfondisci la parola di 11 lettere Ventilatore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ventilatore? Ventilatore è un apparecchio che muove l'aria per rinfrescare gli ambienti o migliorare la circolazione dell'aria. Se pensi a un'elica che gira al soffitto, stai immaginando uno di questi dispositivi, spesso installato per rendere più confortevole il clima domestico o lavorativo. È un modo semplice ed efficace per sentirsi freschi durante le giornate calde.

Come si scrive la soluzione Ventilatore

La definizione "Un elica al soffitto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

