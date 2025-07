Un diffuso tipo di colla bianca nei cruciverba: la soluzione è Vinilica

VINILICA

Curiosità e Significato di Vinilica

Perché la soluzione è Vinilica? La colla vinilica è un adesivo bianco molto comune, utilizzato principalmente per lavori di bricolage, scuola e artigianato. È a base di resina vinilica, facile da usare e pulire, ideale per incollare carta, legno, tessuti leggeri e altri materiali porosi. La sua versatilità e semplicità la rendono uno strumento indispensabile in ogni casa o laboratorio creativo.

Come si scrive la soluzione Vinilica

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

