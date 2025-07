Teresa attrice e comica nei cruciverba: la soluzione è Mannino

MANNINO

Curiosità e Significato di Mannino

La parola Mannino è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mannino.

Perché la soluzione è Mannino? Mannino è un cognome italiano noto soprattutto per l’attore e comico Giovanni Mannino, famoso per il suo talento umoristico e le sue interpretazioni brillanti. La parola richiama quindi un volto noto nel mondo dello spettacolo, simbolo di comicità e talento artistico. Conoscere Mannino significa apprezzare un nome che ha lasciato il segno nel panorama culturale italiano e che continua a far sorridere.

Come si scrive la soluzione Mannino

Hai davanti la definizione "Teresa attrice e comica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

