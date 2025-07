Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie nei cruciverba: la soluzione è Ovipari

OVIPARI

Curiosità e Significato di Ovipari

Perché la soluzione è Ovipari? OVIPARI indica organismi che depongono uova per riprodursi, come storioni, struzzi e quaglie. Sono caratterizzati dal fatto che lo sviluppo dell'embrione avviene all’interno dell’uovo, senza che ci sia un contatto diretto tra genitori e piccoli fino alla schiusa. Questa modalità di riproduzione è comune in molte specie di animali e permette loro di garantire la sopravvivenza dei discendenti in ambienti vari e spesso ostili.

Come si scrive la soluzione Ovipari

Hai davanti la definizione "Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

V Venezia

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

