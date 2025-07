Si fa per intimorire nei cruciverba: la soluzione è Minaccia

MINACCIA

Curiosità e Significato di Minaccia

Perché la soluzione è Minaccia? Minaccia indica un'azione o un'affermazione che mira a spaventare o intimidire qualcuno, spesso per ottenere qualcosa o imporre il proprio volere. È un modo di comunicare una possibile conseguenza negativa nel caso non si ottengano determinate richieste. In sintesi, la minaccia crea un senso di timore e pressione, sfruttando la paura come strumento di controllo o convincimento.

Come si scrive la soluzione Minaccia

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D I I T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIRITTI" DIRITTI

