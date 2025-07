Si fa... non dormendo nei cruciverba: la soluzione è Veglia

Home / Soluzioni Cruciverba / Si fa... non dormendo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si fa... non dormendo' è 'Veglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VEGLIA

Curiosità e Significato di Veglia

Hai risolto il cruciverba con Veglia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Veglia.

Perché la soluzione è Veglia? Veglial significa rimanere svegli, spesso per motivi specifici come lavoro o preoccupazioni, evitando di dormire. È un termine che indica uno stato di vigilanza prolungata, spesso associato a momenti di attesa o di attenzione costante. Insomma, essere in veglia è l'opposto del riposo, e può durare anche molte ore, a seconda delle esigenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghinoQuella muta si fa a gesti e occhiateSi fa sentire di più in estate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Veglia

Non riesci a risolvere la definizione "Si fa... non dormendo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O P R S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORTO" SPORTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.