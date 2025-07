Senza il becco d un quattrino nei cruciverba: la soluzione è Spiantato

Home / Soluzioni Cruciverba / Senza il becco d un quattrino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Senza il becco d un quattrino' è 'Spiantato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIANTATO

Curiosità e Significato di Spiantato

Hai risolto il cruciverba con Spiantato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Spiantato.

Perché la soluzione è Spiantato? Senza il becco d’un quattrino è un modo di dire che indica qualcuno molto povero, che non ha nemmeno un soldo. La parola spiantato descrive una persona che si trova in difficoltà economiche, senza risorse o mezzi per sostenersi. Insomma, essere spiantati significa essere completamente senza soldi e senza via d’uscita finanziaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costumi senza costiOste senza pariL isola inglese dei gatti senza codaCrudele senza misericordiaIl solito senza olio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spiantato

Hai davanti la definizione "Senza il becco d un quattrino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A R E N N I A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARGENTINA" ARGENTINA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.