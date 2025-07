Se ne fanno bocconi nei cruciverba: la soluzione è Cibi

CIBI

Curiosità e Significato di Cibi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cibi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cibi? I cibi sono sostanze che assumiamo attraverso l’alimentazione per soddisfare il fabbisogno nutritivo e mantenere il corpo in salute. La frase Se ne fanno bocconi indica che si mangiano o si inghiottono pezzi di cibo, sottolineando il gesto di consumare alimenti. In poche parole, i cibi sono tutto ciò che portiamo alla bocca per nutrirci e vivere meglio.

Come si scrive la soluzione Cibi

Hai davanti la definizione "Se ne fanno bocconi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

B Bologna

I Imola

