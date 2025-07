Se è un altra, non c entra nei cruciverba: la soluzione è Storia

STORIA

Curiosità e Significato di Storia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Storia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Storia.

Perché la soluzione è Storia? Storia indica la narrazione degli eventi passati, delle vicende che hanno formato il mondo e le persone. È il racconto che permette di conoscere come siamo arrivati fin qui, tra miti, battaglie, scoperte e culture diverse. In breve, la storia è il filo che collega passato, presente e futuro, aiutandoci a comprendere meglio chi siamo e da dove veniamo.

Come si scrive la soluzione Storia

La definizione "Se è un altra, non c entra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

