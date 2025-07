Sciolta e scoordinata come una camminata nei cruciverba: la soluzione è Dinoccolata

DINOCCOLATA

Curiosità e Significato di Dinoccolata

La parola Dinoccolata è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dinoccolata.

Perché la soluzione è Dinoccolata? DINOCCOLATA deriva da dino (piccolo) e colata (versare), descrivendo un movimento scoordinato e sbilanciato, come una camminata incerta o ignara. È un termine scherzoso e inventato che evoca l’immagine di qualcosa che si muove senza controllo. Perfetto per descrivere atteggiamenti goffi o movimenti poco coordinati, portando un sorriso nel linguaggio quotidiano.

Come si scrive la soluzione Dinoccolata

Hai davanti la definizione "Sciolta e scoordinata come una camminata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

