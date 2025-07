S interessa del tempo che fa nei cruciverba: la soluzione è Meteorologia

Home / Soluzioni Cruciverba / S interessa del tempo che fa

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'S interessa del tempo che fa' è 'Meteorologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METEOROLOGIA

Curiosità e Significato di Meteorologia

La soluzione Meteorologia di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Meteorologia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Meteorologia? La meteorologia è la scienza che studia il tempo e i fenomeni atmosferici, come pioggia, vento e temperature, per prevedere il clima quotidiano. Grazie a strumenti avanzati, permette di anticipare le condizioni atmosferiche e prepararsi al meglio. È fondamentale per la vita di tutti i giorni, dall'agricoltura ai viaggi, contribuendo a capire come cambia il nostro ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Accaduto poco tempo faAccaduto molto tempo faChi la fa contro il tempo deve affrettarsiLo è il tempo se piove e fa freddoTrasmette Che tempo che fa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Meteorologia

Non riesci a risolvere la definizione "S interessa del tempo che fa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

T Torino

E Empoli

O Otranto

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O A P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPOCA" EPOCA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.