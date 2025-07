S imbottisce con prosciutto nei cruciverba: la soluzione è Panino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'S imbottisce con prosciutto' è 'Panino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANINO

Curiosità e Significato di Panino

Perché la soluzione è Panino? Un panino è un semplice ma gustoso tramezzino preparato con pane e farcito con vari ingredienti, come prosciutto, formaggio, verdure o salumi. È uno spuntino pratico, ideale per pranzi veloci o picnic, che si può personalizzare a seconda dei gusti. Semplice e versatile, il panino rappresenta un classico della pausa pranzo in Italia e nel mondo.

Come si scrive la soluzione Panino

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

