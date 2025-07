Si rivolgono ai Santi nei cruciverba: la soluzione è Preghiere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si rivolgono ai Santi' è 'Preghiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGHIERE

Curiosità e Significato di Preghiere

Perché la soluzione è Preghiere? Le pregarie sono le preghiere rivolte ai santi, cioè richieste di aiuto o intercessione invocate a figure sacre per ottenere conforto, protezione o grazie. Sono parte importante della devozione religiosa, praticate con fede e rispetto. Attraverso queste suppliche, i fedeli cercano un dialogo spirituale con le divinità e i loro rappresentanti celesti, rafforzando il senso di speranza e di connessione con il divino.

Come si scrive la soluzione Preghiere

Hai trovato la definizione "Si rivolgono ai Santi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D R A O F A A N I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILO D ARIANNA" FILO D ARIANNA

