AUTISTA

Curiosità e Significato di Autista

Hai risolto il cruciverba con Autista? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Autista.

Perché la soluzione è Autista? Regge il volante indica chi si occupa di guidare un veicolo, assumendosi la responsabilità di condurlo in sicurezza. La parola corretta è autista, termine che si riferisce a chi guida automobili, bus o altri mezzi di trasporto per lavoro o servizio. In breve, l'autista è colui che maneggia il volante e garantisce un viaggio sicuro e affidabile.

Come si scrive la soluzione Autista

Stai cercando la risposta alla definizione "Regge il volante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

