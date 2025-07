Prendere una decisione d accordo con altri nei cruciverba: la soluzione è Deliberare

DELIBERARE

Curiosità e Significato di Deliberare

Hai risolto il cruciverba con Deliberare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Deliberare.

Perché la soluzione è Deliberare? Deliberare significa riflettere e discutere insieme per arrivare a una conclusione condivisa. È un processo di valutazione accurata, spesso tra più persone, prima di prendere una decisione importante. La parola indica quindi un momento di confronto e analisi, fondamentale in contesti come riunioni o assemblee, per scegliere la soluzione migliore. È un passaggio chiave nel processo decisionale collettivo.

Come si scrive la soluzione Deliberare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prendere una decisione d accordo con altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

