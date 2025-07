Precede una serie di rappresentazioni nei cruciverba: la soluzione è Prima

PRIMA

Curiosità e Significato di Prima

La soluzione Prima di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Prima per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Prima? Prima indica qualcosa che avviene anteriore nel tempo o nello spazio rispetto ad altro. È usata per indicare il momento iniziale di un evento, un elemento che precede gli altri o una posizione superiore in ordine. In breve, rappresenta tutto ciò che viene prima, dando il via a una sequenza o stabilendo una priorità. È una parola fondamentale nella nostra comunicazione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Prima

Hai trovato la definizione "Precede una serie di rappresentazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

