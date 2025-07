La pittura di esterni nei cruciverba: la soluzione è Paesaggismo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La pittura di esterni' è 'Paesaggismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAESAGGISMO

Curiosità e Significato di Paesaggismo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Paesaggismo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Paesaggismo? Paesaggismo indica l'arte e la pratica di valorizzare e progettare ambienti esterni, come giardini, parchi e spazi pubblici, attraverso un’attenta combinazione di natura e architettura. Si tratta di creare ambienti armoniosi e suggestivi, capaci di emozionare e migliorare la qualità della vita. È una disciplina che unisce estetica e funzionalità per trasformare i paesaggi in autentiche opere d’arte.

Come si scrive la soluzione Paesaggismo

Stai cercando la risposta alla definizione "La pittura di esterni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

E Empoli

S Savona

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R D C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONRAD" CONRAD

