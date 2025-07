Periodi di tempo che passano velocemente nei cruciverba: la soluzione è Orette

Home / Soluzioni Cruciverba / Periodi di tempo che passano velocemente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Periodi di tempo che passano velocemente' è 'Orette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORETTE

Curiosità e Significato di Orette

Non fermarti alla soluzione! Conosci Orette più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Orette.

Perché la soluzione è Orette? Orette è un termine dialettale che indica brevi intervalli di tempo che sembrano passare in fretta, come quei minuti che volano durante un momento piacevole o un'attività coinvolgente. È un modo colloquiale per descrivere quei piccoli spazi temporali che, anche se brevi, sembrano sfuggire in un lampo. Insomma, un modo colorato per parlare di quei momenti che si vivono intensamente e velocemente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Periodi di tempo che passano in frettaPassano nel tempoPassano con il tempoPeriodi di tempo formati da due lustri ciascunoPassano il tempo insieme

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orette

Non riesci a risolvere la definizione "Periodi di tempo che passano velocemente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S R E T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESTARE" RESTARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.