La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nasce per fondazione' è 'Ente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTE

Curiosità e Significato di Ente

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ente più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ente.

Perché la soluzione è Ente? Ente indica un'organizzazione, istituzione o organismo nato per uno scopo preciso, spesso legato a servizi pubblici o culturali. È qualcosa che nasce per fondazione, come un ente pubblico, un'associazione o un'azienda. In sintesi, rappresenta un soggetto costituito ufficialmente per svolgere determinate funzioni e contribuire alla società. Si tratta di una realtà creata con finalità condivise e durature.

Come si scrive la soluzione Ente

La definizione "Nasce per fondazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

