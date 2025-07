La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molti abitano a Vicenza e a Belluno' è 'Veneti' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENETI

Approfondisci la parola di 6 lettere Veneti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Veneti? I Veneti sono il popolo che abita principalmente nelle regioni del Veneto, tra cui Vicenza e Belluno. Questa parola indica gli abitanti di questa zona, ricca di storia, cultura e tradizioni. Essere Veneti significa appartenere a una comunità con radici profonde e un patrimonio unico nel panorama italiano e europeo. Il termine racchiude quindi l’identità e l’appartenenza a questa regione speciale.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

