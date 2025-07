Mandibola nei cruciverba: la soluzione è Mascella Inferiore

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Mandibola' è 'Mascella Inferiore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASCELLA INFERIORE

Curiosità e Significato di Mascella Inferiore

La soluzione Mascella Inferiore di 17 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mascella Inferiore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mascella Inferiore? Mandibola è il termine che indica l'osso inferiore della mascella, fondamentale per la masticazione e il supporto dei denti inferiori. È una delle strutture ossee più robuste del volto, consentendo anche i movimenti necessari per parlare e mangiare. In breve, rappresenta la parte bassa e mobile della bocca, essenziale per molte funzioni quotidiane.

Spesso è confusa con la mandibolaSpesso confusa con la mandibolaCon la mascella sporgente oltre la mandibolaRelativo ad un ossicino posto nel collo al disotto della mandibola

Come si scrive la soluzione Mascella Inferiore

Non riesci a risolvere la definizione "Mandibola"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

