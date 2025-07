Mandata fuori dalla patria nei cruciverba: la soluzione è Esiliata

Home / Soluzioni Cruciverba / Mandata fuori dalla patria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mandata fuori dalla patria' è 'Esiliata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESILIATA

Curiosità e Significato di Esiliata

Vuoi sapere di più su Esiliata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Esiliata.

Perché la soluzione è Esiliata? Esiliata indica una persona costretta a lasciare il proprio paese, spesso per motivi politici o personali, vivendo lontano dalla propria terra e dai propri affetti. È un termine che trasmette l'idea di un'esistenza forzata in un luogo straniero, lontano dalla patria. Questa condizione può comportare sentimenti di nostalgia e isolamento, ma anche di resilienza e speranza di tornare un giorno a casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mandalo fuori dalla patriaIndennità per lavoro fuori sedeLa patria dei samuraiLa patria di GandhiNel 400 i Fiorentini lo soprannominarono Padre della Patria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esiliata

Hai davanti la definizione "Mandata fuori dalla patria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A G G L I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVAGGIO" LAVAGGIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.