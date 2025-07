Lo stelo del fiore o delle pianticelle nei cruciverba: la soluzione è Gambo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo stelo del fiore o delle pianticelle' è 'Gambo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMBO

Curiosità e Significato di Gambo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gambo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gambo? Il termine gambo indica il fusto che sostiene il fiore o la piantina, collegando le parti a terra con quelle aeree. È un elemento essenziale per la stabilità e il nutrimento della pianta, permettendo anche di trasportare acqua e sostanze nutritive. In breve, il gambo è la colonna portante di molti vegetali, fondamentale per la loro crescita e sviluppo.

Come si scrive la soluzione Gambo

Se "Lo stelo del fiore o delle pianticelle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G O H U I Mostra soluzione



