AGIBILE

Curiosità e Significato di Agibile

Perché la soluzione è Agibile? Agibile indica qualcosa che è praticabile, accessibile e conforme alle norme, come un edificio o una strada che può essere facilmente usata e attraversata senza problemi. Significa che tutte le condizioni sono soddisfatte per garantirne l'uso sicuro e funzionale. In sintesi, si tratta di un termine che sottolinea l'accessibilità e la conformità alle regole, rendendo un luogo pronto per essere utilizzato.

Come si scrive la soluzione Agibile

Se "Lo è la costruzione con tutti i requisiti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

G Genova

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O L N S A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICOLAS" NICOLAS

