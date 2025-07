La C del CAP nei cruciverba: la soluzione è Codice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La C del CAP' è 'Codice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CODICE

Curiosità e Significato di Codice

Vuoi sapere di più su Codice? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Codice.

Perché la soluzione è Codice? Codice è un insieme di simboli, regole o istruzioni che consentono di comunicare, identificare o organizzare informazioni. Spesso si usa per indicare sequenze di numeri o lettere che rappresentano dati, come nel caso del CAP, il codice postale che identifica una zona geografica. In breve, il codice è uno strumento fondamentale per semplificare e velocizzare la gestione delle informazioni nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Codice

Hai davanti la definizione "La C del CAP" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

