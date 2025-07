L arte di potare in forme estrose o geometriche nei cruciverba: la soluzione è Topiaria

TOPIARIA

Curiosità e Significato di Topiaria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Topiaria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Topiaria? La parola topiaria si riferisce all'arte di modellare le piante e gli arbusti, creando forme artistiche e decorativi, spesso geometriche o fantasiose. Questa tecnica permette di ottenere giardini eleganti e originali, trasformando gli spazi verdi in vere e proprie opere d’arte viventi. È un modo raffinato per personalizzare il proprio giardino, dando libero sfogo alla creatività nella cura delle piante.

Come si scrive la soluzione Topiaria

Hai trovato la definizione "L arte di potare in forme estrose o geometriche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A R O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORA" SPORA

