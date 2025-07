La indossano i marinai per ripararsi dagli spruzzi nei cruciverba: la soluzione è Cerata

Home / Soluzioni Cruciverba / La indossano i marinai per ripararsi dagli spruzzi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La indossano i marinai per ripararsi dagli spruzzi' è 'Cerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERATA

Curiosità e Significato di Cerata

La soluzione Cerata di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cerata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cerata? Una cerata è una speciale giacca impermeabile realizzata in plastica o gomma, indossata dai marinai per proteggersi dagli spruzzi e dalla pioggia durante la navigazione. Leggera e resistente, permette di affrontare le intemperie senza bagnarsi. È un capo pratico e indispensabile in mare, garantendo comfort e asciutto anche nelle condizioni più difficili. In sintesi, la cerata è il simbolo dell’abbigliamento marittimo funzionale e affidabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Proteggono i marinai dagli spruzziIl giaccone che protegge i marinai dagli spruzziLe indossano i subAllettava i marinaiI marinai la toccano sbarcando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cerata

Hai davanti la definizione "La indossano i marinai per ripararsi dagli spruzzi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I S A T L C D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCALDATI" SCALDATI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.