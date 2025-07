Il levriero russo nei cruciverba: la soluzione è Borzoi

BORZOI

Curiosità e Significato di Borzoi

Vuoi sapere di più su Borzoi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Borzoi.

Perché la soluzione è Borzoi? Il Borzoi, anche noto come levriero russo, è un elegante cane da corsa originario della Russia, apprezzato per la sua velocità e grazia. Questa razza storicamente accompagnava i cacciatori di lepri e cervi, grazie al suo fisico snello e alla grande resistenza. Oggi, il Borzoi si distingue anche come animale domestico raffinato e affettuoso, simbolo di eleganza e tradizione russa.

Come si scrive la soluzione Borzoi

B Bologna

O Otranto

R Roma

Z Zara

O Otranto

I Imola

