I ragni del Ballo di San Vito nei cruciverba: la soluzione è Tarantole

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I ragni del Ballo di San Vito' è 'Tarantole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARANTOLE

Curiosità e Significato di Tarantole

Hai risolto il cruciverba con Tarantole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tarantole.

Perché la soluzione è Tarantole? Le tarantole sono grandi ragni appartenenti alla famiglia Lycosidae, note per il loro aspetto imponente e il comportamento rapido. Spesso associate alle leggende popolari, si credeva che potessero causare un morso velenoso, anche se in realtà sono innocue per l'uomo. Il termine richiama anche la danza tradizionale della tarantella, nata per scacciare il veleno attraverso il ritmo.

Come si scrive la soluzione Tarantole

Non riesci a risolvere la definizione "I ragni del Ballo di San Vito"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

