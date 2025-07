Guastate, avariate nei cruciverba: la soluzione è Deteriorate

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Guastate, avariate' è 'Deteriorate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DETERIORATE

Curiosità e Significato di Deteriorate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Deteriorate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Deteriorate? Deteriorate significa peggiorare o decadere nel tempo, come un oggetto che si consuma o una condizione che si aggrava. È il processo di perdita di qualità, efficienza o valore, spesso a causa di usura o cattive condizioni. Capire questo termine aiuta a riconoscere quando qualcosa sta andando in rovina e richiede attenzione o intervento. In sintesi, indica un progresso verso uno stato più negativo o meno funzionante.

Come si scrive la soluzione Deteriorate

Hai davanti la definizione "Guastate, avariate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

