La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Guardato con ammirazione' è 'Rimirato' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMIRATO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rimirato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rimirato.

Perché la soluzione è Rimirato? RIMIRATO significa guardato con grande ammirazione o stupore, come quando si osserva qualcosa di bello o impressionante con attenzione e rispetto. È un termine che esprime apprezzamento profondo e meraviglia verso ciò che si ha davanti agli occhi, spesso legato a momenti di riconoscimento emozionale. In breve, indica un'osservazione carica di sentimento e stima.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che è degno di essere guardato con ammirazioneGuardato con stimaEsasperata ammirazione di séDegni di ammirazioneL opposto dell ammirazione

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

