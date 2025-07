Giovinetta d altri tempi nei cruciverba: la soluzione è Donzella

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Giovinetta d altri tempi' è 'Donzella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DONZELLA

Curiosità e Significato di Donzella

Non fermarti alla soluzione! Conosci Donzella più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Donzella.

Perché la soluzione è Donzella? Donzella indica una giovane donna, spesso di nobili origini, tipicamente vissuta in epoche passate. Il termine richiama l'immagine di una fanciulla pura e graziosa, simbolo di innocenza e giovinezza. È un modo elegante per riferirsi a una ragazza, specialmente nel contesto storico o letterario, dove esprime raffinatezza e delicatezza. In breve, rappresenta l’immagine di una giovane donna d’altri tempi.

Come si scrive la soluzione Donzella

Stai cercando la risposta alla definizione "Giovinetta d altri tempi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

Z Zara

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

