ELENA

Curiosità e Significato di Elena

La parola Elena è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elena.

Perché la soluzione è Elena? Elena è un nome legato alla mitologia greca, simbolo di bellezza e desiderio. Figura centrale nella leggenda della guerra di Troia, la sua fuga con Paride scatenò conflitti e sventure. Ricorda come un simbolo di attrazione fatale, Elena rappresenta il potere delle passioni e delle scelte che influenzano il destino. È un nome che evoca storie di amore e conseguenze epiche.

Come si scrive la soluzione Elena

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

