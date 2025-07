Ad esse ci si rivolgeva per piccoli lavori di cucito nei cruciverba: la soluzione è Sartine

SARTINE

Curiosità e Significato di Sartine

Vuoi sapere di più su Sartine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Sartine.

Perché la soluzione è Sartine? Le sartine erano donne specializzate nei piccoli lavori di cucito, come riparazioni o modifica di abiti. Erano figure di fiducia per chi aveva bisogno di aggiustamenti veloci e pratici, spesso lavorando a domicilio o in negozi dedicati. Con la loro abilità, contribuivano a mantenere in ordine e bello l’abbigliamento quotidiano, diventando vere e proprie esperte del ricamo e delle riparazioni sartoriali.

Come si scrive la soluzione Sartine

Se "Ad esse ci si rivolgeva per piccoli lavori di cucito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

